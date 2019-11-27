Путин приехал в СПбГУ на церемонию прощания с Вербицкой

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где в эти минуты проходит прощание с главой вуза Людмилой Вербицкой, скончавшейся 24 ноября.

Российский лидер принял участие в гражданской панихиде в здании Двенадцати коллегий, на которую пришло огромное количество выпускников и педагогов, научные сотрудники, политические и культурные деятели.

После сообщений о смерти Вербицкой глава российского государства направил телеграмму с соболезнованиями ее дочерям Елене и Виктории. Он подчеркивал, что Вербицкая своей многогранной деятельностью и всей своей жизнью «утверждала великую ценность культуры, образования, просвещения, русской литературы и русского языка».

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин будет участвовать в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой, потому что он очень хорошо относился к ней и действительно ее ценил.