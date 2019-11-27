Как ВВС Сирии пресекли поставки краденой нефти для курдских террористов РПК в Турцию

Глава министерства обороны Сирии сообщил, что бомбардировки прошлой ночью по нефтяным объектам между городами Джераблус и Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо проводились самолетами правительственных ВВС. Ударам подверглись объекты контрабанды сирийских ресурсов, которые вывозятся курдскими радикалами через Джераблус на территорию Турции, где дислоцируются бандгруппы «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Подробнее о криминальной деятельности курдских боевиков в рамках нелегального нефтебизнеса США в Сирийской Арабской Республике читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Рейс Аль-Омар — Джераблус

Подконтрольные американцам террористы из Отрядов народной самообороны (YPG) занимаются незаконным вывозом нефти из САР как на территорию Турции — на позиции РПК, так и в Иракский Курдистан, откуда уже осуществляется сбыт «черного золота» под видом «местного». В ходе серии расследований ФАН ранее были выявлены точные маршруты движения нефтевозов с сирийских месторождений в соседние страны.

Один из ключевых нефтяных рейсов YPG пролегает от нефтяного поля «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор к погранпереходу на окраине Джераблуса: через Аш-Шаддади, затем — Ракку, Айн-Иссу, по мосту через Евфрат вблизи поселения Каракозак, к Манбиджу, а затем на границу.

Портал ArabiToday передавал, ссылаясь на анонимного источника в рядах «Демократических сил Сирии» (SDF), что такие поставки в данном направлении осуществляются примерно раз в десять дней. Кроме того, 12 февраля этого года ближневосточное агентство опубликовало видеозапись, запечатлевшую масштабную колонну нефтевозов, следовавшую со стороны залежей в Дейр-эз-Зоре к турецкой границе.

Ролик был снят американским дроном, который, судя по всему, контролировал передвижение конвоя с воздуха. Журналистам его передал тот курдский источник из SDF. При этом он пояснил для ArabiToday, что беспилотник запечатлел лишь 30 автомобилей, в то время как всего в рейсе принимали участие от 250 до 300 нефтевозов.

Таким образом, масштабы контрабанды колоссальные. Это же, кстати, еще в октябре 2018 года зафиксировала российская воздушная разведка. Так, на кадрах аэрофотосъемки можно увидеть длинные конвои американских машин с нефтью на пути в Турцию. Они были замечены, в частности, около населенного пункта Умм-Адасет-Фарат, находящегося в северных окрестностях Манбиджа, — то есть уже всего буквально в нескольких десятках километров от границы с Турцией.

Доходы от нефтебизнеса оккупантов

В последние месяцы объемы вывоза нефти из Сирии курдскими боевиками, связанными с «Рабочей партией Курдистана», и американцами только возросли. Об этом говорит недавнее новое расследование Федерального агентства новостей. В нем удалось выяснить, в частности, какой доход от своего криминального бизнеса имеют оккупанты и каким образом происходит дележка награбленного.

По подсчетам ФАН, основывающимся на информации Министерства нефти и минеральных ресурсов САР, США вместе с союзниками выкачивают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов ежедневно или на 1,1 миллиарда долларов каждый год. Притом если до переговоров с главарями SDF весной этого года в Айн-Иссе американцам приходилось оставлять себе только четверть прибыли, то после встречи доход Вашингтона резко возрос, ведь в рамках заключенных соглашений Штаты стали платить только верхушке YPG в обмен на полную лояльность.

Например, главарь «Демократических сил» Мазлум Абди, являющийся главной «нефтяной марионеткой» США, теперь получает фиксированный оклад в размере 20 тысяч долларов. Сотрудники отдела расследований ФАН узнали, как сказались договоренности с американцами на его финансовом благополучии: теперь действующий член РПК (кстати, «партия» запрещена и в самих США) является счастливым обладателем собственных поместий в Калифорнии и Флориде, а также часов Patek Philippe за 300 тысяч долларов, которыми он с радостью заменил прежние дешевые Casio.

Свою долю имеют и другие ключевые участники нелегальной нефтяной схемы США — наемники ЧВК Blackwater. Ранее ФАН выявило факт переброски в Дейр-эз-Зор нескольких тысяч американских бойцов, которые вообще и были передислоцированы целенаправленно для вывоза ресурсов из САР, большей частью в Ирак.

Можно заметить, что все те военные объекты Соединенных Штатов на востоке Сирии, по которым были распределены наемники Blackwater, располагаются вблизи крупнейших нефтегазовых месторождений. При этом использование ЧВК дает Вашингтону возможность скрывать широкое военное присутствие в захваченных нефтеносных районах и официально говорить о якобы снижении численности регулярных войск США в регионе.

Такая рокировка, однако, еще более тяжело сказывается на жизни простых сирийцев, поскольку американские ЧВК известны своей жестокостью по отношению к мирному населению. Источники ФАН из числа членов арабских племен Заевфратья рассказали, что и в САР бойцы Blackwater систематически терроризируют граждан и вводят свои порядки в оккупированных Штатами районах.

«Нужно отрезать пути поставок украденной нефти»

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что Дамаск избрал вынужденную и верную тактику. Для того, чтобы положить конец грабежу сирийской нефти, необходимо в первую очередь перерезать пути поставок за границу.

«Еще в период начала масштабной борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) осенью 2015 года усилиями прежде всего ВКС России были предприняты кардинальные меры по ликвидации максимального количества коммуникационных артерий, обеспечивающих подпитку джихадистской организации, в том числе финансовую. Этот способ возымел эффективность в уничтожении группировки, и потому сирийские военные, видимо, решили воспользоваться этим опытом в противостоянии другим террористическим бандформированиям. Дамаск правильно делает, что стремится обесточить денежные потоки РПК», — уверен наш собеседник.

Он подчеркнул, что чем больше нефти воруют SDF и США, тем слабее экономически становится Дамаск и тем больше сил и ресурсов для новых атак имеют радикальные группировки, поэтому противостоять этой деятельности оккупантов, безусловно, необходимо.

«Незаконно добытая нефть, которая всевозможными серыми схемами вывозится из Сирийской Арабской Республики и затем сбывается, обеспечивает курдским радикалам возможность покупать вооружение и усиливать боевую активность и провокации. Это та же система, по которой кормились джихадисты ИГ1. Но у Сирийской арабской армии (САА) благодаря РФ теперь есть технология борьбы с этой преступной схемой, и вот правительственные силы приступили к уничтожению коммуникаций YPG, по которым украденные у САР ресурсы поставляются за рубеж по демпинговым ценам в обмен на средства для вливания в радикальные бандгруппы. Это уже зарекомендовавшая себя технология по борьбе с терроризмом на территории САР», — заметил эксперт.

Он добавил, что если курдские боевики из YPG продолжат данную деятельность в регионе, то турецкая сторона с большой долей вероятности снова запустит масштабную операцию против них.

«Возможно, что в скором времени будет вынуждена вновь серьезно подключиться Турция, поскольку она видит серьезную угрозу со стороны курдских группировок, которые несут в себе заряд террористического характера на севере Сирии. Кроме того, деятельность против развития РПК и аффилированных с «партией» бандформирований Анкара неустанно ведет и на своей территории», — резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.