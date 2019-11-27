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Путин предложил представить к наградам строителей трассы Москва — Петербург

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Путин предложил представить к наградам строителей трассы Москва — Петербург

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент России Владимир Путин предложил представить к наградам тех, кто строил трассу Москва — Петербург. Это предложение глава государства озвучил на совещании по вопросу о влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на социально-экономическое развитие субъектов РФ.

Путин отметил, что хотел бы выразить благодарность за проделанную работу и ее результаты.

«И прошу министерства и собственно руководителей регионов сделать предложения и представить людей к правительственным наградам за результаты этой работы. Спасибо большое», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что реализация намеченных планов продолжится с учетом предложений, которые прозвучали на встрече.

Ранее российский лидер сообщил, что трасса М-11 получит название «Нева».

Напомним, строительство автомагистрали завершилось в середине ноября. Сообщалось, что для легковых автомобилей проезд по платной дороге обойдется в 1350 рублей.

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Источник: РИА Новости
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