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Новости Сирии

Асад рассказал о помощи России в борьбе с террористами в Сирии

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Асад рассказал о помощи России в борьбе с террористами в Сирии

Париж, 27 ноября. Россия помогла Сирии восстановить контроль над своей территорией, заявил сирийский президент Башар Асад.

В беседе с журналистом французского издания Paris Match Асад констатировал, что на территории его страны идет «тяжелая война». Собеседник президента Сирии отметил, что спустя восемь лет Дамаск близок к победе над террористами, однако половина жителей страны переселена или находится в изгнании, еще порядка 400 тысяч человек стали жертвами этой войны. Асада спросили, проиграла бы Сирия в этой войне с боевиками без помощи России и Ирана.

«Мы не великая держава, но мы сталкивались с крупнейшими державами и богатейшими странами мира. Вполне очевидно, что поддержка наших друзей ограничила ущерб и помогла нам восстановить контроль над территориями, — рассказал сирийский лидер. — Что касается того, пошла бы ли без этой поддержки Сирия к разделу или к полному поражению,  — ваш вопрос остается гипотетическим. Иногда бывает трудно предсказать исход теннисного матча только с двумя игроками. А тут вы говорите о десятках игроков и сотнях тысяч бойцов».

Асад рассказал о помощи России в борьбе с террористами в Сирии

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что российские специалисты продолжают работу, направленную на мирное разрешение конфликта в Сирии, а также оказание помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

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Источник: Paris Match
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