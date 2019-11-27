Китай считает, что выход США из ДРСМД нанесет серьезный урон миру

Москва, 27 ноября. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нанесет серьезный урон международной системе контроля над вооружениями. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

В среду в Пекине стартовали двусторонние консультации по стратегической стабильности, в ходе которых стороны — Россия и Китай — обмениваются мнениями по вопросам контроля над вооружениями и другим интересующим обоих участников темам. От РФ в консультациях участвует заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В КНР США считают «крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире».

«США уже стали крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире, активно и по всем направлениям развивают свой боевой потенциал, они выходят из целого ряда международных договоренностей, прибегают к односторонним действиям, преувеличивают соперничество между крупными странами и открыто называют Китай и Россию главными стратегическими конкурентами», — сказал представитель КНР после консультаций с Рябковым.

Напомним, о выходе из ДРСМД США заявили 2 августа 2019 года. Вашингтон указал, что не будет следовать условиям соглашения якобы из-за России, которая отказалась исполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729. По мнению США и их союзников по НАТО, они нарушили положения договора. Российская сторона обвинения отвергла, заявив, что технические характеристики ракет находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.

В Минобороны РФ обратили внимание, что США решили выйти из соглашения за два года до выдвижения публичных бездоказательных обвинений в адрес государства и, более того, начали подготовку к производству запрещенных ракет.

19 ноября США назвали условие заключения новых соглашений с Россией по контролю над вооружениями. По словам постпреда США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон, искать новые соглашения необходимо с участием Китая.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва после выхода США из ДРСМД вынуждена прогнозировать все возможные изменения в международной ситуации.