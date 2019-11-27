Оружейный эксперт оценил новейшую снайперскую винтовку ORSIS Т-5000

Москва, 27 ноября. Историк вооружения, автор книг по огнестрельному оружию Семен Федосеев оценил новую российскую винтовку ORSIS Т-5000. По его словам, новейшее оружие отличается высокой точностью стрельбы.

«Эти винтовки отличаются, во-первых, по конструкции, которая целиком подчинена задаче достижения высокой точности стрельбы. И, конечно, качеством изготовления», — обратил внимание Федосеев.

Кроме того, эксперт выделил особенности конструкции данной винтовки, отметив, что по созданию это современная винтовка со сменным магазином, сообщает радио Sputnik.

Напомним, ранее РИА Новости сообщало, что винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой был разработан снайперский комплекс «Точность», — производство оружейного предприятия «Промтехнология» (бренд ORSIS). Отмечалось, что это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным параметрам и требованиям.

Также уточнялось, что поставки новейшего оружия в разные силовые структуры — Росгвардию, Федеральную службу безопасности и Минобороны — запланированы на 2020 год.