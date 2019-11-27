Пенсионер из Татарстана отремонтировал подвесной деревянный мост

Казань, 27 ноября. Пенсионер из Татарстана Николай Трофимов своими руками восстановил переправу через реку Казанку.

Мужчина работает слесарем, несмотря на то, что ему уже 75 лет. Он добровольно восстанавливал подвесную конструкцию в течение четырех лет.

Николай Трофимов вспоминает, что еще в 2017 году переправа выглядела плачевно. Она сильно обветшала и едва не падала в Казанку.

Сначала материалы он закупал на собственную пенсию, а потом ему помогли соседи. В общей сложности на реконструкцию ушло 80 тысяч рублей.

Теперь переправу зовут «мостом дяди Коли», в социальных сетях уже стали появляться фотографии новой конструкции. О Трофимове узнали журналисты и другие жители Татарстана.

Трудолюбивого пенсионера поблагодарил и глава республики Рустам Минниханов, передает МИР24.