Луганск, 27 ноября. Луганская Народная Республика готова к диалогу с Украиной при условии, что Киев продлит действие закона об особом статусе Донбасса, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что продление закона об особом статусе Донбасса — один из пунктов Минских соглашений. Если киевское руководство решится продлить закон, то это должно быть согласовано с представителями республик Донбасса в контактной группе в Минске, добавил Пасечник.

«Если Киев пойдет на эти соглашения и действие особого статуса Донбасса будет продлено, мы готовы к дальнейшему диалогу, к дальнейшему выполнению Минских соглашений. Безусловно, мы желаем, как можно быстрее закончить войну в Донбассе, и закончить ее мирным путем», — подчеркнул глава ЛНР.

Пасечник также уточнил, что помимо того, что необходимо продлить закон, необходимо его еще зарегистрировать в конституции Украины. При этом, по его словам, в случае непринятия закона, это «никак не отразится» на жизни жителей республики.

«Мы вместе с вами, вся республика приняли решение на интеграцию с Российской Федерацией. Мы уверенно движемся в этом направлении на интеграцию с Российской Федерацией… Отказ от продления этого закона никак на нашу жизнь не повлияет», — добавил он.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году после государственного переворота в стране, напомнил телеканал «360». Луганск и Донецк, не желая подчиняться пришедшему после госпереворота руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

Вопрос урегулирования внутриукраинского конфликта обсуждается на различных международных площадках, в том числе в Минске. В октябре контактной группой в Минске была согласована «формула Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса и разведение сил.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью прошлого года украинский парламент продлил его до конца этого года, напомнила «Газета.ру».