Неустановленное взрывное устройство сработало в Туле. ФАН-ТВ

Неустановленное устройство сработало в Туле. Взрыв небольшой мощности произошел на улице Болдина, у дома № 106. Как сообщает источник ФАН-ТВ, двое мужчин заметили у машины оставленный без присмотра пакет. Когда они решили проверить его содержимое, произошел хлопок.

Один из очевидцев пострадал. У 27-летнего мужчины травма лица. По информации ТАСС, он доставлен в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и повреждение глаза. Пострадавшего готовят к операции.

Добавим, по сообщению источника ФАН, на места происшествия доставлен робот-сапер. Однако его пока не использовали. Специалисты устанавливают причину взрыва.