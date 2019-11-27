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ФАН-ТВ

Неустановленное взрывное устройство сработало в Туле. ФАН-ТВ

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Неустановленное устройство сработало в Туле. Взрыв небольшой мощности произошел на улице Болдина, у дома № 106. Как сообщает источник ФАН-ТВ, двое мужчин заметили у машины оставленный без присмотра пакет. Когда они решили проверить его содержимое, произошел хлопок.

Один из очевидцев пострадал. У 27-летнего мужчины травма лица. По информации ТАСС, он доставлен в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и повреждение глаза. Пострадавшего готовят к операции.

Добавим, по сообщению источника ФАН, на места происшествия доставлен робот-сапер. Однако его пока не использовали. Специалисты устанавливают причину взрыва.

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