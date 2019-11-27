Работа туалетов на МКС восстановлена

Москва, 27 ноября. Туалеты на Международной космической станции (МКС) снова работают. Об этом стало известно из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляцию которых ведет NASA.

Всего на МКС находятся два основных туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в модуле России «Звезда», а также WHC — в сегменте США Tranquility.

Дополнительные уборные располагаются в двух пристыкованных к станции пилотируемых «Союзах», однако их можно использовать лишь в ходе автономного полета корабля и только в случае острой необходимости.

Ранее командир МКС итальянец Луке Пармитано сообщил, что туалеты на МКС не работают. Так, АСУ не использовалось из-за сигналов о переполненном баке, а WHC — из-за постоянных индикаций о неисправности, напоминает «Газета.ru».

В сложившихся условиях американским астронавтам пришлось пользоваться «памперсами». При этом носили ли памперсы российские космонавты — неизвестно.

Позднее Пармитано доложил, что работа туалетов в американском модуле восстановлена.

В настоящее время полет на МКС совершают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган, Джессика Мейр и Кристина Кук.

В октябре американские астронавты на МКС остались без кухни из-за короткого замыкания в своем сегменте и попросились на кухню к россиянам, чтобы иметь возможность подогревать еду.

Ранее Центр подготовки космонавтов и ракетно-космическая корпорация «Энергия» подготовили методички по ведению связи между Центром управления полетами (ЦУП) и космонавтами. Они уже включены в работу и показали первые результаты. Среди прочих в перечне есть правила, требующие говорить ясно и отчетливо, сохранять скорость речи, не превышающую 100 слов в минуту, а также сохранять громкость передачи информации на регулярном уровне.