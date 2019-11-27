Поклонники забросали цветами могилу Началовой в Москве

Москва, 27 ноября. Могила певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище в Москве утонула в цветах. Она по-прежнему остается местом паломничества поклонников.

Сотрудники Троекуровского кладбища рассказали, что могила Юлии Началовой считается одной из самых посещаемых. Последние восемь месяцев посетителей не становится меньше.

Поклонники регулярно навещают могилу Началовой, приносят игрушки, венки, живые цветы. Утопающее в цветах последнее пристанище певицы говорит о том, что память о ней все еще жива, отмечает Nation News.

Больше всего фанатов пришло на 40 дней со дня кончины артистки — 24 апреля. Поминки по звезде прошли 23 апреля, их перенесли из-за школьного выступления дочери Началовой Веры.

Девочка исполнилась английскую колыбельную, которые в детстве ей пела мама. Началова незадолго до смерти говорила о том, что обязательно посетит концерт Веры в школе.

Напомним, что певица скончалась 16 марта от заражения крови. Ее похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище, эта смерть стала неожиданной для всего российского шоу-бизнеса. Началовой было всего 38 лет.

Ранее пиар-директор Началовой Анна Исаева сообщила о релизе двух неизданных песен певицы. Она добавила, что над ними уже работает профессиональная команда. Однако продюсер Бари Алибасов усомнился в том, что Исаевой удастся заработать на новых треках.