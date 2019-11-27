Сирия новости 27 ноября 19.30: курдские террористы атакуют в Ракке, более сотни семей ИГ* выпущены из лагеря «Аль-Хол»

Сирия, 27 ноября. Курдские боевики атаковали протурецкие силы в Ракке, более 400 «жен ИГИЛ»1 и их детей выпущены из «Аль-Хола», машина конвоя США повредила гражданский микроавтобус. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): предположительно организовали подрыв патруля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: напали на протурецкие силы на севере Ракки, подорвались на мине в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: протаранила гражданский автобус в Хасаке, уничтожила укрытия ИГИЛ в Ираке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики подорвались на взрывном устройстве в непосредственной близости от нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает источник в Twitter (@aghiad_alkheder). Организаторы нападения неизвестны, однако можно предполагать, что бомба был размещена членами «спящих ячеек» террористов из группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ), которые действуют в регионе.

Провинция Ракка

Боевики, принадлежащие к курдским террористическим группировкам, связанным с «Рабочей партией Курдистана», атаковали протурецкие формирования на севере провинции Ракка. Как сообщает курдский источник в Twitter (@Servanenefrine), несколько бойцов протурецких сил были убиты в районе городов Рас аль-Айн и Айн-Исса. Курдским террористам удалось захватить стрелковое оружие и военное снаряжение протурецких бойцов.

Провинция Хасака

Так называемая «автономная администрация» выпустила более сотни семей боевиков ИГИЛ из охраняемой зоны лагеря беженцев «Аль-Хол», сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). В общей сложности под гарантии, данные шейхами местных арабских племен, из лагеря было выпущено около 400 женщин — «жен ИГИЛ» — и их детей.

Сирийское агентство SANA сообщает, что одна из машин в конвое американских оккупационных войск повредила гражданский микроавтобус с пассажирами. Инцидент произошел на юге провинции Хасака, на автомагистрали в районе Аш-Шаддади. Информации о пострадавших не приводится.

Напомним, сегодня стало известно о крупном американском конвое, который проследовал из Ирака в зону американской оккупации в Заевфратье. Конвой предназначен для усиления находящихся там оккупационных войск, занимающих нефтяные поля в Дейр-эз-Зоре.

Ирак

В Ираке продолжаются столкновения между протестующими и силами безопасности. В ряде крупных городов столкновения носят особенно ожесточенный характер — так, телеканал Halab Today сообщает, что двое протестующих были застрелены силами безопасности в центре Багдада.

В столице Ирака протестующие неоднократно атаковали так называемую зеленую зону, где находится правительственный квартал и здания иностранных представительств, а также военное представительство США. Иракские силовики особенно жестко защищают эту территорию.

Между тем аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965) сообщает, что ВВС США и ВВС Ирака нанесли несколько авиаударов по укрытиям террористов ИГИЛ в иракской провинции Анбар. Были разрушены два здания, которые использовали террористы, и уничтожено более 10 террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.