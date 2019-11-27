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Взрыв прогремел на улице в Туле, есть пострадавшие

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Взрыв прогремел на улице в Туле, есть пострадавшие

Тула, 27 ноября. Взрыв прогремел на улице Болдина в Туле, в результате происшествия пострадал один человек.

Ранее местные СМИ сообщили, что причиной взрыва могли стать батарейки, которые лежали в подобранном двумя мужчинами пакете. Отмечалось, что пакет лежал, по предварительным данным, в припаркованном возле дома автомобиле.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, взрыв был небольшой мощности. По словам источника, мужчин действительно было двое, но травмы получил один — 27-летний Гайрат Т., его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением глаза.

Уточняется, что в пакете были батарейки. Что стало причиной взрыва — взрывное устройство или батарейки — сейчас выясняется.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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