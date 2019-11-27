Соцсети сочувствуют Яшину, запутавшемуся в беспорядочных связях с женщинами и мужчинами

Москва, 27 ноября. Муниципальный депутат столичного Красносельского района Илья Яшин оказался бисексуалом, коллекционирующим любовников обоих полов. Об интимных пристрастиях мундепа написал Telegram-канал «Муниципальная песочница».

Еще несколько лет назад во время митингов на Болотной площади у Яшина разгорелся страстный роман с «блондинкой в шоколаде» Ксенией Собчак. Тогда СМИ окрестили любовников «Ромео и Джульеттой российской оппозиции». Когда протестующие угомонились, пара рассталась, а Собчак нашла утешение в объятиях актера Максима Виторгана, за которого впоследствии вышла замуж. Яшин же решил не искать постоянную спутницу жизни, а принялся коллекционировать любовников.

По данным Telegram-канала, сейчас 35-летний мундеп встречается с певицей Верой Мусаелян, с которой он недавно отправился в Таиланд. Наличие девушки не помешало Яшину летом закрутить роман с Никой Шульгиной и устроить ее в совет депутатов своего округа. Также в ряды любовниц мундепа попала актриса Мария Шумакова — этой девушкой Яшин увлекся весной. Всех трех избранниц Яшина объединяет одинаковый типаж. Сейчас связь муниципального депутата и актрисы прекратилась, однако Вера Мусаелян и Ника Шульгина все еще состоят в отношениях с Яшиным.

Несмотря на внушительный список женщин, любвеобильный Яшин успевает приударять и за представителями своего пола, пишет Nation News. В «обойму» неугомонного мундепа попал и Александр Чернявский, который поддерживал Яшина на судах по административным делам, при этом Чернявский тоже успел «подкатить» к двум дамам муниципального депутата.

«Гедонизм в чистом виде. Четыре красивых человека, пребывая в романтике протестных настроений, сплетаются в едином порыве… А вы говорите, почему Яшин не женится», — написал автор «Муниципальной песочницы».

Ранее этот же Telegram-канал сообщил, что Яшин с июня «забивает» на работу в муниципальном округе. Видимо, такое обилие любовников обоих полов не оставляет мундепу сил на трудовую деятельность.