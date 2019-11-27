Песков заявил, что ряд стран не имеют морального права говорить о дестабилизации в Ливии

Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкционные предложения в США из-за якобы «дестабилизирующего» влияния РФ в Ливии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова попросили прокомментировать заявление помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера. По его словам, в Ливии действуют некие ЧВК, которые оказывают «дестабилизирующее» влияние на ситуацию в этой стране. Американский дипломат призвал ввести санкции против отдельных российских компаний.

«Постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку, — констатировал пресс-секретарь российского лидера. -В том же заявлении сказано, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии».

Песков напомнил, что именно из-за действий США, которые в 2011 году сверли и убили главу Ливии Муаммара Каддафи, ситуация в этой североафриканской стране осложнилась.

«Очень многие страны вообще не имеют права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права», — констатировал представитель Кремля.

Заявления американцев о «дестабилизирующем» влиянии РФ на ситуацию в Ливии Песков назвал «уткой».

Ряд западных СМИ ранее опубликовали материалы о том, что в Ливии против террористов действуют российские ЧВК, поддерживающие Ливийскую национальную армию. Однако никаких доказательств в материалах представлено не было — новости оказались очередными информационными вбросами ангажированных изданий. Это не первая попытка США через СМИ растиражировать фейк о реальной ситуации в Ливии.

Напомним, в Ливии действует так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое связано с международными террористическими организациями, однако поддерживается несколькими западными странами. СМИ приводили доказательство того, что Турция незаконно поставляет боевикам триполитанского «правительства» оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. С этой информацией несколько раз заявляли и представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА), которые проводят в стране антитеррористическую операцию.

Против Ливии действует оружейное эмбарго ООН, которое нарушает Анкара, совершая поставки воздухом и морем в Триполи оружия и боеприпасов, а также БПЛА и военного транспорта.

Например, 24 сентябре этого года итальянский корабль Grande Gabon перевозил около 2 тысяч автомобилей, 180 БТР, БПЛА и стрелкового оружия. Его доставили из турецкой зоны террористам в Мисурате. Информация о заходе судна в порт подтверждается на портале Marine Traffic.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин ранее отметил, что США тратят на поставки оружия террористам ПНС Ливии сотни миллионов, если не миллиарды долларов.