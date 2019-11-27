Выступления Порошенко против газа из РФ назвали «дровами в топку переворота» на Украине

Члены партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко, которые выступают против поставок российского газа на Украину, прекрасно понимают, из какого корыта они кормятся, заявил лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот. Он подчеркнул, что покупка Киевом дорогого газа с накрутками приносит Порошенко большую прибыль.

В «Европейской солидарности» потребовали от действующих властей страны не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав их «угрозой национальной безопасности».

«Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины», — говорится в заявлении партии.

Кроме того, в партии Порошенко считают, что правоохранительные органы должны провести расследование в отношении главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, который признает необходимость заключения нового контракта с «Газпромом» на поставку газа.

«Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену», — призвали в партии, потребовав провести расследование и допросить министра Оржеля с целью выяснения возможного «российского влияния» с целью склонить его к подписанию газовых соглашений в интересах России.

Члены «Европейской солидарности» предупредили, что выразят решительный протест, если возвращение к поставкам российского газа является новой политикой «зеленой» команды.

По словам Юрия Кота, все призывы Порошенко и его сторонников против России — «это дрова в топку возможного переворота». Тем не менее, когда Порошенко и его партия делают такие заявления по газу, то «сразу всплывает два поплавка».

«Во-первых, это схема «Роттердам+», с которой Порошенко по самые уши грабит украинский народ. В схеме, когда Украина покупает дорогой газ с накрутками европейских партнеров, Порошенко пытается отстаивать собственный бизнес. А партия Порошенко — это наемные боевики, которые прекрасно понимают, с какого корыта они кормятся. В этом корыте газ приносит немало прибыли», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Во-вторых, попытка партии Порошенко заблокировать прямые поставки российского газа также «бьет по США», которые всеми силами пытаются уничтожить газотранспортную систему Украины, объясняет политолог.

«США пытаются уничтожить прямые отношения Украины с Россией. Американцы хотят втюхивать украинцам свой уголек и свой газ. Поэтому Порошенко защищает себя, своих американских партнеров и европейских подельников. С одной стороны, от этого украинскому народу точно хорошо не будет. С другой стороны, на Украине так сильно работает машина пропаганды, а именно людям очень много мусора вливают в голову разные журналисты. В такой ситуации люди запутаны», — сообщил собеседник ФАН.

Эксперт выразил надежду, что президент Владимир Зеленский при всей его неопытности сможет решить газовый вопрос для украинского народа.

«Если он этого не сделает, то тогда мы сможем сомневаться в его чистоплотности. Возможно, Зеленский в таком случае вместе с Порошенко решил кормиться из газового корыта», — рассказал Кот.

Напомним, действующие контракты Москвы и Киева на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце этого года. Российская, украинская стороны и Европейская комиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, однако в настоящее время они успехом не увенчались.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что для подписания нового контракта должны быть урегулированы все судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Дело сдвинулось с мертвой точки на прошлой неделе, когда Киев заявил о возможности подписания данного контракта. В Совете Федерации РФ такое решение назвали «первым шагом к здравому смыслу».