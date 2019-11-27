Apple признала Крым российским 

Apple внесла изменения в свой продукт «Погода» и исправила территориальную принадлежность Крыма. Об этом по итогам встречи с представители компании в России сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня они (Apple. — Прим. ФАН) доложили, что, будем считать ошибка, устранена. Отражение в геопродукте Apple происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации», — рассказал Пискарев.

Он отметил, что переговоры велись с мая. Сложности возникли из-за «отдаленности собственника».

«Офис здесь у них больше технический. Переговоры они осуществляли с руководством компании, и те посчитали, что наши недоумения обоснованы. И на сегодня мы наблюдаем, что нарушения устранены», — сказал член фракции «Единая Россия».

Парламентарий также обратил внимание, что не видит «политической окраски данного вопроса».

«Снят вопрос полностью. Полностью привели в соответствие (с законодательством. — Прим, ФАН). Раньше была именно в этом проблема — принадлежность Крыма и города федерального значения Севастополя — было отражено, что они не являются частью России, что вызвало справедливое недоумение у депутатов», — напомнил депутат.

Он также отметил, что работа в соответствующем направлении будет продолжена.