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Влюбленная пара из Казани пострадала в ДТП в Доминикане

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Влюбленная пара из Казани пострадала в ДТП в Доминикане

Казань, 27 ноября. Влюбленная пара — Роман и Снежанна из Казани попали в ДТП с автобусом в Доминикане, которое произошло 27 ноября недалеко от города Игуэй.

Молодые люди отправились в романтическое путешествие в Доминикану. Автобус, в котором находились Роман и Снежанна, вместе с еще 33 россиянами, перевернулся после столкновения с грузовиком.

Пострадали 27 человек, среди них и уроженцы Казани. Сейчас молодожены находятся в госпитале Седано. По словам друзей пары, Роман и Снежанна попали в аварию в годовщину отношений.

«Да, в Доминикану они отправились в свадебное путешествие. Шок, конечно. Слава Богу, что живы», — поделился Фархад, один из друзей пары, его слова передает KP.Ru.

По словам брата Снежанны Владислава, с ним связался Роман и сообщил, что пока все хорошо. Других подробностей о состоянии пары пока нет.

Ранее сообщалось, что одной из пострадавших россиянке ампутировали руки. Часть пассажиров уже доставили в Москву, остальные получают медицинскую помощь в доминиканских медучреждениях.

 

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