Асад назвал «убийство» аль-Багдади «прекрасной комедией» американцев

Париж, 27 ноября. Президент Сирии Башар Асад назвал «прекрасной комедией» заявление США о том, что они ликвидировали главаря запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади.

Журналисты французского издания Paris Match привели заявление президента США Дональда Трампа, в котором он поблагодарил Сирию за помощь в ликвидации аль-Багдади. СМИ поинтересовались, помогал ли Дамаск американцам, располагала ли сирийская сторона информацией о местонахождении главаря ИГИЛ1.

Асад признался, что этот вопрос всегда заставляет его смеяться. Он отметил, что подтверждения информации об убийстве аль-Багдади нет, поэтому эти заявления США, скорее всего, не соответствуют действительности.

«Следует задавать более значимый вопрос: был ли аль-Багдади вообще убит? — уточнил Асад. — Происходил ли в реальности этот прекрасный спектакль, разыгранный американцами?»

Журналисты задали президенту Сирии уточняющий вопрос, поинтересовавшись, за что тогда Трамп благодарил Асада.

«Это одна из его шуток…» — пояснил сирийский лидер.

27 октября Трамп объявил о «ликвидации» аль-Багдади. Однако даже спустя месяц американская сторона никаких неопровержимых доказательств того, что «террорист №1» был убит не представила. Эксперты полагают, что глава Белого дома хочет использовать этот фейк, чтобы добавить себе очков на предстоящих президентских выборах в США.

Минобороны РФ констатировало, что в день так называемой «ликвидации» аль-Багдади в воздушном пространстве над Сирией не было авиации США. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обратил внимание, что без генетического материала главаря ИГ1 говорить о его ликвидации бессмысленно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва по-прежнему не получила доказательств уничтожения американскими военными главаря террористической организации.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором привела семь причин не верить заявлению американских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.