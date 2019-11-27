Дуэт Рашкина с Навальным превратил московское отделение КПРФ в подобие McDonald’s

Москва, 27 ноября. Первого секретаря столичного отделения КПРФ Валерия Рашкина в московском парламенте не поддержала половина однопартийцев. Депутаты отказались воспринимать как руководство к действию постановление горкомитета о необходимости поддержать проект столичного бюджета, который предлагает «Единая Россия».

Играть по правилам оппонентов по просьбе Рашкина отказались его сопартийцы: Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева, Евгений Ступин, Олег Шереметьев и Дмитрий Локтев — пятеро из 12 человек. Последний даже разместил в социальных сетях скрин распоряжения, но затем, правда, удалил «по просьбе товарищей».

По части стратегических и тактических союзов Рашкин зарекомендовал себя «экспертом» этим летом, когда единомышленники опального блогера Алексея Навального мысленно «сидели в креслах» в МГД.

На фоне технологии Навального «Умное голосование» фракция КПРФ в московском парламенте укрепилась, но потерпит поражение в будущем, заявил в беседе с «ПолитРоссией» исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

Эксперт сравнил нынешнюю КПРФ с сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s, где за известным брендом скрывается сеть частных лавочек. Специалист также предположил, что союзы идеологических оппонентов потерпят фиаско, а в регионах к власти придут политические рейдеры, воспользовавшись франшизой КПРФ в корыстных целях.

Напомним, в период предвыборной кампании в столичный парламент Навальный активно продвигал систему «Умного голосования», согласно которой жителям Москвы предлагалось голосовать за выбранного Навальным кандидата. Таким способом он хотел продвинуть в Мосгордуму своих людей.

В результате из 45 кандидатов от Навального 35 оказались коммунистами, часть из которых прошла в МГД. После того, как список опубликовали в Сети, стала появляться информация о сговоре Навального с коммунистами, и встреча блогера с Рашкиным в отеле — очередное тому подтверждение, передает Nation News.