Джабаров объяснил, что стоит за призывом четырех стран к России из-за Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали совместное заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить ей беспрепятственный доступ к ее портам и свободу навигации в Азовском море. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров объяснил, что стоит за этим заявлением.

Совместное заявление четырех стран опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства в контексте возвращения Украине кораблей, которые, по мнению Киева, Таллина, Вильнюса и Стокгольма, были «незаконно захвачены Россией в 2018 году».

Сенатор Владимир Джабаров напомнил, что украинские военные корабли, о которых идет речь, были задержаны за нарушение российской границы и неповиновение законным требованиям российских пограничников.

«Заявление глав МИД четырех стран абсолютно надуманные. Никто не запрещает Украине пользоваться Керченским проливом и Азовским морем. Это внутреннее море двух стран — России и Украины. Но что касается прохода через Керченский пролив, то есть международные договоренности, согласно которым должно быть обязательное уведомление коменданта порта Керчь и последующее выделение лоцмана, который проводит как гражданские, так и военные суда через сложный фарватер. Эти правила должны соблюдаться всеми без исключения», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам.

По словам Джабарова, правила остались неизменными с тех пор, как керченский порт по итогам всенародного референдума стал частью России, как и полуостров Крым.

«Ничего не поменялось, кроме принадлежности порта. И никакой предвзятости или неуважения к Украине со стороны России не было. Была устроенная Киевом керченская провокация, которая, слава богу, не закончилась кровопролитием благодаря грамотным действиям наших пограничников. А сейчас пытаются нагнетать русофобскую истерию, делая подобные заявления. И посмотрите, кто его делает: Украина, прибалтийские страны, известные своими русофобскими выпадами, Швеция, которая на любых международных площадках занимает сторону украинской делегации и поддерживает все ее предложения… Тут все очевидно», — объяснил парламентарий.

Джабаров уверен, что совместное заявление указанных четырех стран носит исключительно политический характер.

«Большого внимания на подобные вещи обращать не надо, — добавил сенатор. — Россия не станет реагировать на их заявление».

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины, направляясь из Одессы в Мариуполь, грубо нарушили российскую границу в Керченском проливе, совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке. Российские пограничники расценили поведение украинских моряков как провокацию и задержали их, применив оружие.

Экипажи украинских военных кораблей, на которых были найдены большие запасы оружия и боеприпасов, обвинили по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы»), однако 7 сентября 2019 года украинских моряков обменяли на россиян, удерживаемых на Украине, в рамках двустороннего обменного процесса. Корабли ВМСУ вернули Украине 18 ноября.