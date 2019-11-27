Песков назвал внутренним делом Кипра вопрос о гражданстве Дерипаски

Москва, 27 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Кипра вопрос о гражданстве миллиардера Олега Дерипаски, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что возможное лишение бизнесмена «золотого паспорта» Кипра — вопрос отношений предпринимателя и Никосии.

«Это касается Кипра и самого Дерипаски, это не имеет отношения к Кремлю», — подчеркнул Песков.

Как сообщали ранее местные СМИ, олигарх оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения гражданства. Всего власти отозвали у 26 человек «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции. Среди них есть трое российских инвесторов, при этом решения о лишении гражданства касаются в том числе и их родных.

В целом, гражданства Кипра, по информации СМИ, лишатся Дерипаска и его сын и дочь, а также экс-руководители АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимир Столяренко со своей женой и дочерью, и Александр Бондаренко с супругой и двумя сыновьями.

Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало список документов, которыми попыталось оправдать санкции в отношении российского бизнесмена. Вашингтон внес Дерипаску в черный список (Specially Designated Nationals List или SDN) в апреле 2018 года.