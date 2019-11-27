Песков не исключил, что Путин обсудит на Госсовете проблемы муниципального управления

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент России Владимир Путин обсудит на заседании Госсовета проблемы в сфере муниципального управления, но говорить о дате этого мероприятия пока преждевременно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя российского лидера спросили, ведется ли подготовка к новому заседанию Государственного совета в 2020 году.

«Рабочая группа действует, мероприятия проводит, поэтому рано или поздно Госсовет с такой темой может встать в график [президента]»,— не исключил такого заседания он.

Путин неоднократно указывал на проблемы взаимодействия госвласти с муниципалитетами. В частности, системной проблемой президент назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями управления в России.

Глава государства подчеркивал, что, согласно Основному закону РФ, муниципальный уровень не является государственным, а региональный и федеральный считаются государственными. На практике, по его словам, это означает, что в ряде сфер муниципалитетам не хватает средств для исполнения своих обязательств, а региональная и федеральная власти помочь им не могут, поскольку не имеют на то соответствующих полномочий.

Напомним, в конце октября в Калининграде под руководством Путина состоялось заседание президиума Госсовета, на котором члены правительства и главы регионов обсудили состояние и проблемы российского здравоохранения. Песков отмечал, что новый формат проведения, придуманный в администрации президента, продемонстрировал себя с позитивной стороны.