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Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

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Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге после данных WADA рекомендаций, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, рассматривается ли в Кремле вариант переноса Универсиады из России и по возможности организации альтернативных игр. Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. 

«Смотрите, мы не знаем, какие последуют решения WADA и пока речь идет о рекомендациях оценочного комитета. Пока все мероприятия готовятся по плану. Собственно, вы знаете, что есть целый набор мероприятий на повестке дня и происходит подготовка, продолжается подготовка по плану. Что будет после вынесения того или иного решения, пока говорить преждевременно», — ответил Песков.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство WADA запустило новый виток кампании по дискредитации российского спорта. Претензии исполкома агентства заключаются в том, что их базы взятых у спортсменов проб не совпадают с базами российского антидопингового агентства РУСАДА. Если Россия не предоставит исполкому исчерпывающих объяснений, WADA может отстранить российскую сборную от участия сразу в двух предстоящих Олимпиадах. 

Накануне Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства заявил, что рекомендует лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговому кодексу. Также он призвал лишить Россию права участвовать в международных соревнованиях на четыре года. 

Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Если WADA последует рекомендациям CRC, то на ближайшие четыре года российские чиновники и официальные представители лишаться права состоять в ее структурах, а также принимать участие в мероприятиях в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр и других крупных международных турнирах. Сама Россия также лишится права принимать крупные международные соревнования, включая уже намеченные, и не сможет принимать участия в розыгрыше места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. Российские спортсмены на протяжении четырех лет потеряют право выступать под национальным флагом.

Окончательное решение будет вынесено исполкомом WADA на внеочередном заседании 9 декабря.

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