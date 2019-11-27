В Госдуме изучат расследование ФАН о связях Короткова с ИГ

Москва, 27 ноября. В Госдуме изучат расследование Федерального агентства новостей о связях сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Об этом корреспонденту агентства сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Вы можете напрямую обратиться и в органы безопасности, и в комитет Госдумы по безопасности, чтобы мы изучили вопрос», — сказал Пискарев.

По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, материалу «придадут движение».

«Посмотрим, чья это компетенция — комитета или комиссии. Если там требуется законодательное регулирование — мы готовы», — рассказал Пискарев.

Он уточнил, что, если проблема в правоприменительной практике, «будем просить тех, в чьей компетенции ваш вопрос — это могут быть ФСБ, МВД и другие правоохранительные органы, прокуратура опять же».

«Если требуются изменения в законодательство, тогда мы и нашу компетенцию применим», — подытожил Пискарев.

Ранее ФАН представило первую часть журналистского проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ»11, в которой приведены доказательства того, что Коротков в течение долгих лет сотрудничает с боевиками, в частности он сливал им сведения российских военнослужащих.

Кроме того, источники ФАН сообщили, что сотрудничество журналиста с террористами и публикации его материалов про действия оборонного ведомства РФ в Сирии, а также различные фейковые заметки про ЧВК «Вагнера» спонсировал беглый бизнесмен Михаил Ходорковский. Согласно некоторым данным, за «нелегкие труды» Короткову были переданы баснословные деньги — десятки миллионов рублей.

ФАН направило запросы в МВД, ФСБ и НАК с просьбой проверить связи Короткова с боевиками ИГ и Ходорковским. Руководство «Новой газеты» решило проигнорировать предложение ФАН с просьбой прокомментировать сомнительные моменты в журналистской карьере сотрудника.

1 Организация запрещена на территории РФ.