Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, приблизились ли лидер РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский к компромиссному решению по газу во время телефонного разговора, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, согласится ли РФ, чтобы долг по решению Стокгольма был компенсирован не деньгами, а газом. Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Зеленского.

«Сейчас, собственно, идет обмен предложениями коммерческими. Вы знаете, что об этом, в частности, вчера говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер после совещания у Путина, сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте, времени мало. Значит, «Нафтогаз» после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть, но оно сокращается, поэтому работа ведется», — сказал Песков.

Ранее Зеленский по итогам переговоров с Путиным сообщил, что поднимал вопрос возврата оружия, оборудования с возвращенных на Украину кораблей. Представители СМИ поинтересовались у Пескова, как отреагировал на это Путин и поднимался ли вопрос сантехники, как об этом пишут украинские СМИ.

«Вопрос сантехники не поднимался, тема затрагивалась действительно. И мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего», — указал он.

Напомним, задержание украинских судов произошло 25 ноября прошлого года. Три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море, вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Экипаж не реагировал на требования об остановке, предъявляемые со стороны сотрудников погранслужбы и военных. В ноябре 2019 года Россия вернула Украине корабли. Командующий ВМС страны адмирал Игорь Воронченко заявил, что они потеряли ход. Также он рассказал об «исчезновении» с кораблей плафонов, розеток и даже унитазов.