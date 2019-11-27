Песков заявил о максимальной открытости РФ для сотрудничества с ВАДА

Москва, 27 ноября. Российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), давать какие-то оценки до того, как были получены рекомендации, в Кремле считают невозможным. Об этом заявил в среду журналистам на традиционном брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Комментируя заявления по поводу ответственности Минспорта за результаты Московской антидопинговой лаборатории, Песков подчеркнул, что эта информация «вызывает озабоченность».

«Российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с ВАДА. Давать какие-то оценки сейчас, до того, как мы получили рекомендации, считаю невозможным», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков также указал, что Россия гордится своими спортсменами и будет гордиться ими в дальнейшем.

На прошлой неделе комитет ВАДА по соответствию посоветовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Очередное обсуждение статуса российской организации должно пройти 9 декабря. РУСАДА ранее признавалось не соответствующим кодексу ВАДА в 2015 году. Тогда поводом стал допинговый скандал в отечественном спорте, что привело к лишению организации ее статуса, который был восстановлен только в 2018 году.