Фото из материала Короткова в «Новой газете» оказалось фейком

Москва, 27 ноября. Снимок, который использовал для своей статьи о ЧВК «Вагнера» сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, оказался фейком.

Издание «Накануне.ru» обратило внимание на видеоролик, размещенный в неофициальной группе «ВКонтакте» «ЧВК Вагнера — военное обозрение». На видео показали два снимка — оригинальный и смонтированный для псевдорасследования «Новой газеты».

В статье о ЧВК «Вагнера» в Сирии Коротков разместил фотомонтаж с изображением людей, якобы позирующих на фоне подвешенного за ноги человека. На оригинальном снимке никакого тела не было, а был трофейный флаг террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в РФ).

Примечательно, что вся статья Короткова построена на видеороликах, распространенных ранее в Интернете. На них хорошо было видно лицо лишь одного человека. В «Новой газете», очевидно, решили, что материал будет выглядеть сомнительно, поэтому журналисту в краткие сроки пришлось сфабриковать «доказательства», к такому выводу приходит издание «Накануне.ru».

Коротков при этом утверждает, что скандальный снимок якобы «появился в Сети», когда он вел работу над текстом.

Напомним, что либеральный журналист на протяжении нескольких лет тесно сотрудничал с «Исламским государством».

О связи Короткова с боевиками ИГ1 стало известно после того, как среди вещей убитых в районе Дейр-эз-Зора террористов нашли его номер телефона. В сентябре 2019 года корреспондентам Федерального агентства новостей удалось найти подтверждение близким «отношениям» между журналистом и боевиками. Экс-террорист 18-летний Малифа рассказал корреспондентам ФАН, что общался с либералом, когда занимался пропагандой для ИГ. Он занимался радиоперехватом и прослушкой у игиловцев и передавал Короткову сводки с полей.

После этого стало понятно, откуда появились многочисленные «сенсационные» расследования либерального журналиста, который, к слову, в самой Сирии никогда не был.

Федеральное агентство новостей направило запрос в МВД, ФСБ и НАК о сотрудничестве корреспондента с террористам организации «Исламское государство» и беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Кроме того, мы обратились за комментарием к руководству «Новой газеты», но оно упорно молчит.

1 Организация запрещена на территории РФ.