Миллиардера Олега Дерипаску могут лишить гражданства Кипра

Москва, 27 ноября. Российский миллиардер, совладелец холдинга «РУСАЛ» Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства. Об этом сообщает местное издание Politis.

Оно представило список из 26 кандидатов на отзыв паспорта Кипра. Среди них есть трое российских инвесторов, при этом решения о лишении гражданства касаются в том числе и их родных, следует из публикации.

Так, гражданства Кипра, по информации издания, лишаются Дерипаска и его сын и дочь, а также экс-руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко со своей женой и дочерью, и Александр Бондаренко с супругой и двумя сыновьями.

При этом официального подтверждения информации об отзыве гражданства пока нет.

Напомним, о решении забрать «золотые паспорта», выданные российским бизнесменам за инвестиции в остров, власти Кипра заявили в начале ноября. Politis отмечает, что процесс отзыва гражданства не будет быстрым и простым.

Всего в список вошли 9 россиян, 8 камбоджийцев, 5 граждан Китая, 2 кенийца, один малайзиец и один иранец.

Программа, в рамках которой кипрское гражданство можно получить за инвестиции в размере от 2,2 млн. долларов, стартовала на острове в 2013 году. За пять лет ее функционирования (до 2018 года) кипрское правительство одобрило 1864 заявления на получение гражданства. С учетом членов семей их количество превысило 3,2 тыс., а в настоящее время приближается к 4 тыс.

Однако в феврале текущего года местные власти одобрили ужесточение условий получения гражданства по ней.

Кипрские паспорта имеют многие российские олигархи. Предприниматели заинтересованы в кипрском гражданстве, поскольку островное государство предлагает выгодные условия для ведения бизнеса.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски к западным СМИ The Nation, The Telegraph и The Times, поданный против министерства финансов США с целью оспорить наложенные на него ограничительные меры.