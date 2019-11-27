В Кремле отреагировали на сообщения о связи журналиста «Новой газеты» Короткова с ИГ

Москва, 27 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о связи корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее ФАН представил первую часть журналистского проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ»1, в которой приведены факты того, что Коротков на протяжении долгого времени сотрудничает с террористами ИГИЛ1, в частности он передавал им данные российских военных. У Пескова поинтересовались, считают ли в Кремле, что правоохранительные органы должны отреагировать на эту информацию.

«Вы знаете, что много разных расследований происходит, и были расследования, которые публиковались до этого. Мы говорили, что правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией, и, в случае если они считают необходимым, они могу проводить какие-то расследования, — ответил пресс-секретарь российского лидера. — В этом случае абсолютно точно такая же позиция».

Песков добавил, что в Кремле видели сообщения о расследовании ФАН относительно связи Короткова с ИГ, но не располагают детальной информацией.

Источники ФАН также сообщили, что сотрудничество Короткова с террористами и публикации его статей про действия Минобороны РФ в Сирии, а также различные фейки про ЧВК «Вагнера» спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. По некоторым данным, он за «труды» Короткову были переданы десятки миллионов рублей.

ФАН направило запросы в МВД, ФСБ и НАК с просьбой проверить связи Короткова с боевиками ИГ и Ходорковским. Руководство «Новой газеты» не ответило на предложение ФАН прокомментировать сомнительные моменты в карьере сотрудника.

Известный писатель Эдуард Лимонов ранее заявил, что Коротков является настоящим предателем Родины. Он выразил мнение, что журналист должен понести наказание.

1 Организация запрещена на территории РФ.