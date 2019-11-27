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Россия

ФСБ поймала жителя Ижевска, пытавшегося продать секретные данные за рубеж

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ФСБ поймала жителя Ижевска, пытавшегося продать секретные данные за рубеж

Ижевск, 27 ноября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ поймали жителя Ижевска, который пытался связаться с иностранным дипломатическим представительством для продажи секретной информации, сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчина пытался продать за рубеж информацию о секретных разработках в военно-космической сфере.

По данным ведомства, у жителя Ижевска ранее был доступ к сведениям, которые составляли государственную тайну. Мужчина хотел создать на территории республики организацию, которая добывала секретные данные, указал «Царьград».

«Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретной информации. Своевременные выявление и локализация преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Ижевчанина официально предупредили о недопустимости подобных действий, поскольку продажа конфиденциальных данных может квалифицироваться как государственная измена, сообщил телеканал «360».

Максимальное наказание, предусмотренное статьей о государственной измене, составляет 20 лет лишения свободы со штрафом.

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Источник: Пресс-служба УФСБ России по Удмуртии
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