Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким знаменитой разведчицы Гоар Вартанян. Об этом заявил в среду журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент выразил соболезнования близким знаменитой разведчицы Гоар Вартанян. Это люди, которые оставили отпечаток на истории человечества. Путин был хорошо знаком, он приезжал к ним в гости», — рассказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что в предстоящий четверг российский лидер отправится в Бишкек.