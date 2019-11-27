Особняк известного футболиста обокрали в Крыму

Симферополь, 27 ноября. Дом семьи мастера спорта СССР, известного футболиста Наримана Палабуюка ограбили в Крыму. Отмечается, что инцидент произошел в симферопольском микрорайоне Фонтаны в субботу.

Семья Палабуюк живет за двухметровым забором в большом двухэтажном доме. Как пишет KP.Ru, преступник проник в дом через окно гардеробной. Вор вынес из дома 345 тысяч рублей, 65 тысяч долларов (более 400 тысяч рублей), норковую шубу за 108 тысяч рублей и золотые украшения, общая стоимость которых составила 150 тысяч рублей. Общий ущерб составил четыре миллиона 655 тысяч рублей.

Кражу обнаружил 37-летний Эрнес — сын знаменитого футболиста Наримана Палабуюка. Он и обратился за помощью к полицейским.

Напомним, на Волжском бульваре в Москве неизвестные перегородили дорогу иномарке и ограбили пассажира.

Daewoo Nexia заблокировала проезд для Hyundai, после этого из первого автомобиля вышли четверо неизвестных. Они были вооружены топором и палками, которыми разбили стекла иномарки.

Злоумышленники избили водителя Hyundai, а у его пассажира отобрали смартфон и 70 тысяч рублей. Затем преступники скрылись на авто в неизвестном направлении. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о разбое.

Ранее сообщалось, что на Гурьевском проспекте мужчина напал на москвича и отобрал у него мобильный телефон с деньгами. Позднее полиция задержала бармена одного из столичных кафе по подозрению в совершении разбоя.