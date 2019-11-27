Москва, 27 ноября. Водители высоко оценили трассу М-11 из Москвы в Петербург, они говорят, что ехать по ней быстро и комфортно.

На трассе нет пробок, покрытие дороги идеально ровное. Автомобилисты также оценили современные развязки. Теперь на М-11 ожидается увеличение числа грузовиков.

Трасса соединяет Москву и Петербург, протяженность дороги составила почти 700 км. По словам депутата, России нужна новая транспортная инфраструктура.

Крупные инвестпроекты, подобные трассе М-11, становятся локомотивами развития экономики России, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Открытие М-11 – важнейшее для нас событие, трасса объединила два главных города и уже оказывает серьезный эффект на развитие экономики», — прокомментировал Аксаков, его слова приводит «Экономика сегодня».

Российский парламентарий добавил, что нужно прокладывать новые трассы и в других направлениях. Создание удобной логистики поддерживает крупный бизнес.

По мнению Аксакова, федеральные трассы притягивают предпринимателей. Они строят вдоль дороги магазины, закусочные, кемпинги, устанавливают заправочные станции.

Строительство М-11 осуществили с помощью государственно-частного партнерства. Дорога проходит по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям.

Напомним, что 27 ноября президент России Владимир Путин приедет в Петербург на открытие трассы М-11. Он примет участие в официальной части мероприятия. Также сообщалось о планах главы государства посетить «Адмиралтейские верфи».