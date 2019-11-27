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Арестованы обвиняемые в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

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Арестованы обвиняемые в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Москва, 27 ноября. Басманный районный суд Москвы арестовал двух выходцев из Ингушетии по обвинению в причастности к убийству начальника центра противодействия экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Под стражей будут находиться Гелани Костоев и Ахмед Арапиев, им предъявили обвинение по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном ношении оружия.

«По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева», — уточнили в правоохранительных органах.

При этом в пресс-службе Басманного суда арест мужчин подтвердили, но не уточнили, по какому именно делу им избрали меру пресечения. Как пишет «Газета.ru», Костоев будет находиться под стражей до 5 января, а Арапиев — до 20 января.

Как напоминает «Ридус», 2 ноября в российской столице неизвестными были убиты глава центра «Э» Ингушетии Эльджаркиев и его брат 1988 года рождения, работавший доктором в московском медицинском учреждении. По данному факту Следственный комитет России завел уголовное дело.

Для поимки подозреваемых в столице ввели спецплан. В Сети затем опубликовали видео с места трагедии.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину докладывают о ходе расследования убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии.

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Источник: ТАСС
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