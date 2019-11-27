Асад заявил, что все террористы в Сирии будут наказаны по законам страны

Париж, 27 ноября. Президент Сирии Башар Асад заявил, что все террористы, которые находятся на территории республики, понесут наказание, которое предполагают законы страны.

Журналисты французского издания Paris Match поинтересовались у Асада судьбой террористов, которые находятся в тюрьмах на территории, подконтрольной курдским группировкам. СМИ пояснили, что среди заключенных около 400 французских джихадистов.

Асад отметил, что все террористы, независимо от их происхождения, понесут наказание по сирийским законам.

«Любой террорист, находящийся в районах, контролируемых сирийскими войсками, будет подпадать под действие сирийского закона, — констатировал сирийский лидер. — Это очень ясно по отношению к терроризму. Таким образом, они будут привлечены к ответственности в специализированных судах по борьбе с терроризмом».

Напомним, в 2017 году курдские террористы захватили сирийские регионы за Евфратом, где проживают в основном арабы-сунниты. В провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака они продолжают притеснять местное население и отказываются передать эти земли под контроль Дамаска.

На этой территории находятся тюрьмы, в которых находятся боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. Группа террористов — около 800 человек — уже сбежала из охраняемого лагеря «Айн-Исса» на севере Сирии. По некоторым источникам, курдские надзиратели сами выпустили боевиков из камер под предлогом вспыхнувшего в лагере пожара.

В октябре Турция начала силовую операцию «Источник мира» против курдских боевиков, чтобы защитить свою границу. Курды в свою очередь заявили, что отказываются нести ответственность за охрану взятых в плен в ходе войны боевиков ИГ1 — они могут бежать из их лагерей.

Россия и Турция заключили меморандум, по которому Анкара приостановила свою операцию, а курды должны отойти от турецкой границы на 30 километров.

1 Организация запрещена на территории РФ.