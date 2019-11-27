Басков осудил критикующих Ротару

Москва, 27 ноября. Эстрадный и оперный певец Николай Басков осудил в своем Instagram-аккаунте тех, кто критикует его коллегу по цеху Софию Ротару за планы выступить в России. Он напомнил, что и сегодня многие украинские исполнители гастролируют по РФ.

«И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, некрасиво!» — заявил артист.

Басков, как пишут «Дни.ру», назвал ее великой певицей, на хитах которой выросло несколько поколений. Помимо этого, по его мнению, на данный момент происходит открытая травля Ротару, сообщает «Царьград».

«Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно!» — написал Басков.

Он также заявил, что гордится выступлением на одной сцене с Ротару и рассчитывает, что она выступит на «Песне года», передает телеканал «360».

В течение более чем 40 лет Ротару участвовала в программе «Песня года». В 2018 году она отказалась от выступления, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием «провоцировать радикально настроенных земляков».

В конце текущего года Ротару вернется на российскую сцену и выступит на фестивале «Легенды Ретро FM».