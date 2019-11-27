В Совфеде назвали отказ Турции принять план НАТО по защите от РФ «началом конца» альянса

Мир становится свидетелем «начала конца» НАТО; Россия, Европейский союз и Турция создадут единую систему коллективной безопасности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Отказ Турции

Турция не стала поддерживать план Североатлантического альянса по защите стран Прибалтики и Польши. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленные источники в НАТО.

При этом Анкара призвала представителя в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя от военного блока официально признать силы самообороны курдов террористами.

«Они (турецкие власти. — Прим. ФАН) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», — заявил агентству дипломатический источник.

Другой источник назвал поведение турецкой стороны «разрушительным» для НАТО.

Турция больше не верит НАТО

Как отметил Игорь Морозов, Турция все больше проявляет симпатии к внешнеполитическому курсу России, связанному с урегулированием региональных конфликтов, с участием РФ в миротворческих миссиях и гуманитарных операциях. Реальные взаимодействия Турции с Российской Федерацией на сирийском театре военных действий дали понять турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва является настоящим другом Анкары.

«Поэтому российское вооружение, в первую очередь, противовоздушная система С-400, послужило еще одним шагом навстречу нашему взаимодействию. Последующие шаги турецкой дипломатии как раз свидетельствуют о том, что Турция больше не верит в этот жупел российской угрозы, который придуман Соединенными Штатами. Эрдоган в полном объеме понимает искусственную русофобию, навязанную ему и европейским странам из Вашингтона. Отсюда и эта реакция», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, можно говорить, что мы становимся свидетелями конца эпохи НАТО. В Североатлантическом альянсе зреют новые тенденции — президент Франции Эммануэль Макрон открыто заявлял о необходимости создания европейской армии, которая не будет подконтрольна НАТО. Это предложение было поддержано на уровне министров иностранных дел целого ряда стран альянса — Германии, Франции, Италии. Они также говорили о необходимости иметь свою систему защиты от внешних угроз (в данном случае, имеется в виду потенциальный конфликт с Вашингтоном).

«Нельзя исключать, что в обозримом будущем эта трещина будет расти. Поэтому может возникнуть ситуация, когда европейская система безопасности будет отвечать или формироваться вместе с Российской Федерацией и Турцией как участниками принципа единой и неделимой архитектуры безопасности в Европе. От Атлантики до Тихого океана», — заключил Игорь Морозов.

Напомним, комментируя начало тестирования Турцией радиолокационных станций (РЛС) С-400, американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Анкара этим «пересекла красную линию». Американский политик эмоционально назвал действия Турции неуважением к президенту США Дональду Трампу, Соединенным Штатам и НАТО. Холлен также заявил, что на Турцию следует наложить американские санкции.