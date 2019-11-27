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В Совфеде назвали отказ Турции принять план НАТО по защите от РФ «началом конца» альянса

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В Совфеде назвали отказ Турции принять план НАТО по защите от России началом конца альянса

Мир становится свидетелем «начала конца» НАТО; Россия, Европейский союз и Турция создадут единую систему коллективной безопасности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Отказ Турции

Турция не стала поддерживать план Североатлантического альянса по защите стран Прибалтики и Польши. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленные источники в НАТО.

При этом Анкара призвала представителя в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя от военного блока официально признать силы самообороны курдов террористами.

«Они (турецкие власти. — Прим. ФАН) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», — заявил агентству дипломатический источник.

В Совфеде назвали отказ Турции принять план НАТО по защите от России началом конца альянса

Другой источник назвал поведение турецкой стороны «разрушительным» для НАТО.

Турция больше не верит НАТО

Как отметил Игорь Морозов, Турция все больше проявляет симпатии к внешнеполитическому курсу России, связанному с урегулированием региональных конфликтов, с участием РФ в миротворческих миссиях и гуманитарных операциях. Реальные взаимодействия Турции с Российской Федерацией на сирийском театре военных действий дали понять турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что Москва является настоящим другом Анкары.

«Поэтому российское вооружение, в первую очередь, противовоздушная система С-400, послужило еще одним шагом навстречу нашему взаимодействию. Последующие шаги турецкой дипломатии как раз свидетельствуют о том, что Турция больше не верит в этот жупел российской угрозы, который придуман Соединенными Штатами. Эрдоган в полном объеме понимает искусственную русофобию, навязанную ему и европейским странам из Вашингтона. Отсюда и эта реакция», — пояснил Игорь Морозов.

В Совфеде назвали отказ Турции принять план НАТО по защите от России началом конца альянса

По мнению сенатора, можно говорить, что мы становимся свидетелями конца эпохи НАТО. В Североатлантическом альянсе зреют новые тенденции — президент Франции Эммануэль Макрон открыто заявлял о необходимости создания европейской армии, которая не будет подконтрольна НАТО. Это предложение было поддержано на уровне министров иностранных дел целого ряда стран альянса — Германии, Франции, Италии. Они также говорили о необходимости иметь свою систему защиты от внешних угроз (в данном случае, имеется в виду потенциальный конфликт с Вашингтоном).

«Нельзя исключать, что в обозримом будущем эта трещина будет расти. Поэтому может возникнуть ситуация, когда европейская система безопасности будет отвечать или формироваться вместе с Российской Федерацией и Турцией как участниками принципа единой и неделимой архитектуры безопасности в Европе. От Атлантики до Тихого океана», — заключил Игорь Морозов.

Напомним, комментируя начало тестирования Турцией радиолокационных станций (РЛС) С-400, американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Анкара этим «пересекла красную линию». Американский политик эмоционально назвал действия Турции неуважением к президенту США Дональду Трампу, Соединенным Штатам и НАТО. Холлен также заявил, что на Турцию следует наложить американские санкции.

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