Путин начнет визит в Петербург с церемонии прощания с Вербицкой

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин начнет визит в Санкт-Петербург с печального мероприятия: глава государства посетит церемонию прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, ушедшей из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Также Владимир Путин в Северной столице посетит открытие трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, примет участие в церемонии открытия памятника Даниилу Гранину, заедет на завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрит новые корабли, и примет участие в закладке корабля «Николай Зубов».

Напомним, прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в актовом зале в здании Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета.