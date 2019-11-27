СК РФ проводит проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане

Москва, 27 ноября. Следственный комитет России запустил проверку по факту аварии, в которую попал автобус с российскими туристами в Доминикане, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Российские следователи дадут правовую оценку аварии в Доминикане, проверив инцидент на признаки преступления, констатировали в ведомстве, передает ТАСС.

«Следственными органами главного следственного управления СК России по Москве по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка», — пояснили в СК РФ.

Ранее стало известно, что внутри автобуса находились 39 человек. В результате аварии жертв нет, однако 27 человек пострадали. Состояние 15 туристов оценивает как тяжелое. Двое детей были госпитализированы.

Предполагается, что причиной ДТП стало маневрирование грузовика, следующего впереди автобуса.