Сирия новости 27 ноября 16.30: США усиливают оккупационные силы в Заевфратье, САА уничтожила главарей «Ан-Нусры»*

Сирия, 27 ноября. Крупный конвой войск США направлен в Заевфратье, САА уничтожила полевых командиров «Ан-Нусры», гумконовой ООН прибыл в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили ряд полевых командиров «Ан-Нусры» в Идлибе, нанесли удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают северо-запад Алеппо из квартала Аль-Лерамун.

Международная коалиция: перебросила войска из Ирака в зону оккупации через провинцию Хасака, отрицает причастность к взрывам в городе Камышлы.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@Salah_Addin_) отмечает, что террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра1» и связанной с ней коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» за последнее время нарастили количество минометных обстрелов северо-западных окраин города Алеппо. Предположительно, обстрелы производятся с территории района Аль-Лерамун, который находится под контролем террористов.

Неизвестные бросили ручную гранату в военный автомобиль, принадлежащий бойцам протурецких формирований на севере Алеппо, сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). Инцидент произошел, когда машина проезжала через населенный пункт Ат-Такли близ города Суран.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боец правительственных сил погиб и еще трое получили ранения в результате взрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), военнослужащие САА натолкнулись на мину в районе города Маррат на востоке провинции.

Провинция Идлиб

Целый ряд полевых командиров, принадлежащих к запрещенной в РФ террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» были уничтожены в ходе недавнего авиаудара ВВС Сирии на севере провинции Алеппо. Источник в Twitter (@Salah_Addin_) сообщает, что по предварительным данным были уничтожены командиры боевиков, известные как Ибрагим Фавзи, Ибрагим Сабаиз и Абу Ахмад.

Правительственные силы нанесли артиллерийские удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Агентство Step News сообщает, что под огнем САА оказались укрепления боевиков в районе населенных пунктов Аль-Сардж, Сахаль и Аль-Фарджа на юго-востоке провинции.

Провинция Даръа

Сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца распределили новую партию гуманитарной помощи на территории провинции Даръа. Как сообщил сирийскому агентству SANA региональный представитель САКП Ахмад аль-Масалме, конвой состоял из 16 грузовиков, которые привезли населению на севере Даръа более 10 тысяч продовольственных комплектов, закупленных в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Раздача гумпомощи проходила в населенных пунктах Ибта, Аль-Гария.

Провинция Ракка

Российские военные провели переговоры с представителями местного самоуправления в городе Айн аль-Араб (Кобани) на севере сирийской провинции Ракки. Как отмечают источники (@HarbiehNadie), в ходе «долгих и плодотворных» переговоров обсуждались вопросы управления в провинции после восстановления контроля САА над городом и вывода курдских боевиков.

Провинция Хасака

Официальный представитель международной коалиции во главе с США полковник Майлз Кэггинс опроверг причастность авиации США к взрывам в районе города Камышлы. Как сообщает Rojava Information Center, представитель Пентагона заявил, что «американская авиация не наносила ударов по иранским объектам к югу от Камышлы», и вообще не связана с какими-либо ударами на северо-востоке Сирии.

Ранее, напомним, стало известно о двух мощных взрывах к югу от Камышлы. Предположительно, взрывы стали результатом авиаударов ВВС США.

Между тем крупный конвой американских войск вошел на территорию Сирии из Ирака через нелегальный пограничный переход «Аль-Валид» на северо-востоке Хасаки. По данным источника в Twitter (@HarbiehNadie), конвой направился на юг, в направлении зоны американской оккупации в Заевфратье.

1 Организация запрещена на территории РФ.