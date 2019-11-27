Носки с цитатами Зеленского стали продавать на Украине

Житомир, 27 ноября. Носки с цитатами президента Украины Владимира Зеленского стали продавать в одном из магазинов Житомира. В продаже есть пары с надписями «Я ж не лох», «Вийди отсюда, розбійник» (Выйди отсюда, разбойник. — Прим. ред.) и «Плохо чуєш мене?» (Плохо слышишь меня? — Прим. ред.).

Как передает «Житомир-Онлайн», носки изготовил местный производитель. Всего в партии — около 50 пар, и в продаже они есть уже на протяжении месяца. В магазине рассказали, что готовы заказать вторую партию изделий, как только имеющиеся в наличии носки с цитатами Зеленского будут распроданы.

Фразу «Я ж не лох» президент Украины произнес во время беседы на повышенных тонах с националистами в Донбассе. Один из радикалов спросил у Зеленского, будет ли тот встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступали против реализации «формулы Штайнмайера». Президента Украины возмутила смена изначально обозначенной темы разговора.

«Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Оружие убери, а не переводи на акции», — заявил он.

Фразы про разбойника и «плохо слышишь» прозвучали на совещании бориспольского горсовета с участием президента Украины. Зеленский со скандалом выгнал с совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его «разбойником».

Зеленский прочитал, что чиновник ранее был осужден за разбой с причинением тяжелых телесных повреждений.

«Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском — еxit. Идите», — сказал Зеленский Годунку.

В ответ чиновник назвал президента «дебилом и хамом».