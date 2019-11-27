Борисов рассказал, почему Собчак не стала ведущей «Пусть говорят»

Москва, 27 ноября. Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов опроверг слухи о том, что заменить в программе его должна была скандально известная коллега Ксения Собчак.

В начала осени, перед свадьбой светской львицы с режиссером Константином Богомоловым, СМИ писали, что экс-ведущая «Дома-2» якобы сменит Борисова в эфире «Пусть говорят». Сообщалось, что роль новой ведущей популярного шоу станет едва ли не свадебным подарком от телеканала.

В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Борисов рассказал, почему Собчак не попала на место ведущей программы.

«Я никуда не собирался уходить. Мне «нравятся» люди, которые верят во всякие сплетни. Я на месте», — внес ясность ведущий.

Говоря о ток-шоу, Борисов также решил добавить, что во время программы ему иногда приходится задавать гостям неудобные вопросы. Однако обижаются на это, по его словам, лишь единицы. Самое неприятное в этой программе, считает Борисов, — когда люди начинают публично выплескивать желчь.

«Это говорит о том, что мы нащупали нерв. В суды даже подают порой на нас. Это раздражение на то, что гости пытались утаить, но мы все-таки выведали», — гордо заметил он.

Ведущий отметил, что недовольные гости проигрывают судебные споры, а после их завершения стремятся выбить его из равновесия, чтобы добиться комментария ситуации. По словам ведущего, иногда они доходят до его близких, и это ему особенно неприятно.

«Ну ладно меня оскорбляете, но близких зачем трогать. Считаю, что все было сказано на программе. Умные люди все поняли», — заключил Борисов.

Он рассказал, что огромная подготовка к программе, скрытая от зрителей, каждый раз ведется за кулисами. Нередко героев приходится уговаривать участвовать в эфире.

«Сложно уговорить, чтобы люди рассказали реальные истории. Сложно вынуть всю правду, но наша программа все равно допытывается до сути», — резюмировал новый ведущий шоу.

Напомним, ранее скандальное ток-шоу «Пусть говорят» вел Андрей Малахов, который на протяжении 25 лет работал на Первом канале. После его ухода на «Россию 1» на его место был назначен в прошлом ведущий новостей Дмитрий Борисов. Малахов признался: новость о том, что его место займет коллега из информационной программы, шокировала его.