Рудковская и Плющенко поселят в своем доме суррогатную мать

Москва, 27 ноября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после безуспешных попыток завести второго ребенка сообщили фанатам радостную новость: пара нашла суррогатную мать.

Супруги не так давно признались в реалити-шоу «ЯнаСупер», что мечтают о дочери. 44-летняя Рудковская поделилась своими переживаниями, что ЭКО паре не помогло: эмбрионы не приживались.

«Это было испытание. И вот мне нужно было принять решение, еще одно ЭКО или суррогатное материнство, потому что я прекрасно осознаю, что это мой последний шанс», — рассказала продюсер.

Рудковская отметила, что многие звезды пока стесняются говорить о суррогатном материнстве, утаивая этот факт. Сама продюсер хочет поменять взгляд людей, поэтому решила откровенно рассказать о своем выборе.

Пара уже нашла женщину, которая станет суррогатной матерью их будущего ребенка, и надеется, что она на первое время поселится в их доме.

«Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи», — констатировала Рудковская.

Напомним, Рудковская воспитывает сыновей Андрея и Николая от первого брака с миллиардером Виктором Батуриным. Несколько лет назад продюсер призналась, что старший из мальчиков — приемный, его матерью стала вторая жена Батурина Юлия Салтовец.

В 2009 году Рудковская вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию, вскоре у пары появился сын Александр, которого прозвали Гном Гномычем. Крестным отцом мальчика стал певец Дима Билан.

Ранее Плющенко и Рудковская обратились в полицию с заявлением после того, как в адрес их шестилетнего сына поступили угрозы и вымогательства денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.