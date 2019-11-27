Путин поздравил Галину Польских с 80-летием

Москва, 27 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Галину Польских с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Артистке 27 ноября 2019 года исполнилось 80 лет.

Российский лидер обратил внимание на то, что в течение долгих лет Польских преданно служит искусству и подает молодым и опытным коллегам по цеху пример вдохновенного труда.

«Ваши работы в кинематографе всегда интересны и талантливы, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей», — указал глава государства.

Российский президент пожелал актрисе здоровья, благополучия, а также новых ролей.

Напомним, 24 ноября Путин поздравил с 65-летием сербского режиссера и актера Эмира Кустурицу.