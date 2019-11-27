Москва, 27 ноября. Российский певец и бывший мужчина Лолиты Милявской Данко обвинил бывшую возлюбленную в корысти к экс-супругу Дмитрию Иванову.

По его словам, он жил с Лолитой около года, однако ее сложный характер не позволил им выстроить более серьезные отношения. Данко уточнил, что переживал, когда Лолита начала отношения с Ивановым. Он признался, что неоднократно думал сойтись с ней вновь, однако недавно это прошло.

Как пишет Teleprogramma, Данко считает, что Лолите нужно примириться с супругом, но любви у него к ней нет. Да и сама Лолита не так проста, подчеркнул певец. Данко рассказал, почему Лолита вышла замуж за Иванова.

«Она тоже получила, что хотела. И имела это десять лет. Во всех смыслах. Я думаю — это чисто брак по расчету с его стороны. А Лолита просто завела себе молодого партнера», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская может лишить экс-супруга, тренера по сквошу Дмитрия Иванова израильского гражданства, которое оба супруга получили незадолго до развода.

Напомним, Милявская и ее пятый муж, спортсмен Дмитрий Иванов, подали на развод летом 2019 года, накануне десятилетнего юбилея совместной жизни. Это произошло после того, как исполнительница узнала о романе Иванова с владелицей косметической клиники Ольгой Кулиевой.

Как объяснил адвокат певицы Сергей Жорин, супруг даже не оповестил звездную жену о том, что подает на развод, об этом обстоятельстве она узнала из Интернета.

Ответной реакцией исполнительницы стало ходатайство о признании их брака фиктивным. Лолита убеждена, что у ее защитника есть доказательства того, что Иванов на самом деле не планировал строить с ней настоящую семейную жизнь и к тому же тайно снимал деньги с ее счетов.

О желании получить паспорт Израиля Милявская рассказала на гастролях два года назад. Она мотивировала его тем, что на территории государства похоронен ее отец, и что ей и ее дочери подходит местный климат.

О расставании Милявской и Иванова стало известно в июле 2019 года. Тогда исполнительница сказала, что пара приняла решение расстаться, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». С аналогичным объяснением развода недавно выступил и экс-супруг звезды.