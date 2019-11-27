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Военные РФ зафиксировали 24 факта открытия огня в Сирии за минувшие сутки

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Военные РФ зафиксировали 24 факта открытия огня в Сирии за минувшие сутки

Дамаск, 27 ноября. Российские военные зафиксировали 24 факта открытия огня в Сирии за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.

Отмечается, что группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в Сирии.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня», — говорится в сообщении.

В провинции Идлиб российские военные зафиксировали 11 фактов открытия огня, в Алеппо — шесть, в Латакии — шесть, в Хаме — один.

Турецкие военные зафиксировали 16 фактов открытия огня. Семь из них — в Латакии, пять — в Идлибе, три — в Алеппо, один — в Хаме. 

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что действующие в Идлибской зоне деэскалации боевики за сутки обстреляли 15 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

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Источник: сайт Минобороны РФ
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