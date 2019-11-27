Путин рассказал, почему его родители были против занятий самбо

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин рассказал, как его первый тренер по дзюдо Анатолий Рахлин переубедил родителей будущего главы государства, которые выступали против занятий спортом.

Путин констатировал, что, когда в юности он начал активнее заниматься спортом, родители стали возражать.

«Они считали, что это отвлекает меня от школы, нужно на этом сосредоточиться и так далее, — рассказал российский лидер в фильме «Тренер», который посвящен Рахлину. — А вообще, это самбо им казалось чем-то таким на грани фола».

Родители Путина были убеждены, что самбо равноценно обычной драке. Переубедить их помог тренер, который лично пришел в дом будущего президента.

«Побеседовал с родителями, убедил их в том, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, по жизни поможет, — вспомнил Путин. — И они согласились».

Глава государства также обратил внимание, что в группы Рахлина проходил отбор: тренер выбирал спортсменов не по физической силе, а силе характера. Он требовал от желающих заниматься спортом подтянуться столько раз, сколько хватит сил. После этого оставлял тех, кто выполнил меньшее количество подтягиваний, отметил Путин.

«Те, кто подтянулись 15 [раз], могли бы [подтянуться] 25, говорил Рахлин, — объяснил ход мыслей тренера президент. — Но они не захотели. Было видно, что им это как-то не очень».

«Если есть характер — будут результаты», — уточнил российский лидер.

Президент убежден, что Рахлин «выдрал его с улицы, из двора».

«И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные, — добавил Путин. — В этом смысле повлиял на мою судьбу».

Глава государства также отметил, что первый тренер, если и обращался к нему с какими-то просьбами в дальнейшем, то только с теми, которые были связаны с развитием юношеского спорта.

«Никаких других просьб не было вообще никогда», — подчеркнул президент.

Путин в среду посетит клуб дзюдо «Турбостроитель» в связи с 50-летием секции самбо, которую в 1969 году возглавил Рахлин. Глава государства пообщается с ветеранами клуба и спортсменами.