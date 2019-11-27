В Роструде объяснили, как 31 декабря сделать выходным

Москва, 27 ноября. Россиянам могут сделать выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом рассказал журналистам в среду заместитель главы Роструда Иван Шкловец.

«Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха», — объяснил заместитель руководителя ведомства, отметив, что в таком случае необходимо выполнить ряд условий.

Шкловец указал на то, что предоставление гражданам дополнительного выходного дня, кроме случаев, регламентированных в трудовом законодательстве, сокращает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты, пишет «Вечерняя Москва».

Он обратил внимание, что в том случае, если предложение поступает от работодателя, «то последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня».

«Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме», — передает ТАСС слова чиновника.

По его словам, предоставить работнику выходной в последний день декабря можно как день отпуска. Помимо этого, сотрудник может взять отгул на этот день за работу в выходной день или нерабочий праздничный день, отмечает «Газета Кемерова».

В соответствии с рабочим календарем, новогодние каникулы в будущем году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года — официально рабочий день, но уменьшенный на 60 минут. По общим правилам, перенос выходных может происходить по федеральному закону или решению Кабмина РФ.