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Корчевников обманул актрису Ковальчук обещанием жениться

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Корчевников обманул актрису Ковальчук обещанием жениться

Москва, 27 ноября. Телеведущий Борис Корчевников не смог сдержать обещание жениться, которое он дал два года назад актрисе Анне Ковальчук. Звезда сериала «Тайны следствия» дала Корчевникову совет по поиску второй половины.

В 2017 году актриса была гостьей на программе «Судьба человека». В эфире Ковальчук сказала Корчевникову, что в следующий раз придет на шоу, когда телеведущий свяжет себя узами брака. Корчевников пообещал актрисе, что вскоре обязательно женится.

Недавно Ковальчук снова пришла в студию к ведущему и напомнила об этом обещании. Оказалось, что Корчевников обманул актрису и не сдержал слово.

«Я в растерянности. Думал, что мне удастся избежать этой темы. У меня ничего не получилось», — цитирует телеведущего «Царьград».

Однако Ковальчук довольно спокойно отнеслась к невыполненному обещанию. Актриса отметила, что два года — это не такой большой срок для столь серьезного шага, как женитьба, передает телеканал «360».

«Два года кажутся большим сроком, а я как будто вчера здесь сидела. У тебя было много работы. Ты создал «Спас», замечательный канал», — сказала Ковальчук.

Актриса подчеркнула, что Корчевникову некомфортно в одиночестве, а найти вторую половину он не может из-за постоянной занятости. По ее словам, ведущему надо меньше работать, и тогда он сможет обрести любовь. Корчевников при этом признался, что чувствует себя комфортно, и статус холостяка его не смущает, пишет «Вечерняя Москва».

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Источник: Судьба человека
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